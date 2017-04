La Russie a un antidote contre les F-22 et F-35 américains

L'emploi des chasseurs de quatrième génération dans les zones d'action de systèmes antiaériens russes est devenu « inefficace du point de vue économique » il y a longtemps déjà, mais les nouveaux avions de combat américains risquent d'être eux aussi vulnérables face aux systèmes S-400 et S-500, estime Dave Majumdar dans une analyse publiée par le magazine US National Interest

L'auteur souligne que les systèmes russes de défense aérienne sont depuis longtemps capables de détecter les avions furtifs, mais la détection de l'appareil ne garantit pas sa destruction par les moyens antiaériens. Cependant, des systèmes de guidage plus avancés permettront de résoudre ce problème, ce qui pourrait réduire à néant les capacités des nouveaux avions américains.

« Au fil de temps, la technologie Stealth (furtive, ndlr) va perdre ses avantages, mais elle sera toujours coûteuse. Il est évident que Moscou parviendra à abattre les cibles furtives, mais le combat entre les armements défensifs et offensifs va se poursuivre », constate M. Majumdar.

US Air Force / Airman 1st Class Jason Couillard Des bombardiers US mettent le cap sur l'Europe

Pour sa part, le PDG du groupe Avintel Viktor Priadka contacté par l'agence Sputnik a indiqué que le rythme de développement des avions furtifs américains accusait un retard sur celui des systèmes antiaériens russes.

Auparavant, le Pentagone a annoncé son intention de dépêcher en Europe des chasseurs-bombardiers furtifs F-35A Lightning II dans le cadre du programme visant à rassurer les alliés européens de Washington face à la prétendue « menace russe ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »