Le Japon s'attend à un regain d'agressivité de Pyongyang en avril

La Corée du Nord pourrait entreprendre des démarches actives en avril, estime le ministre nippon des Affaires étrangères Fumio Kishida.

Pyongyang a atteint un nouveau degré de menace, selon lui, et il se peut qu'il entreprenne des démarches en avril, car durant ce mois, la Corée du Nord célèbre différents anniversaires, relate la chaîne NHK

Les autorités japonaises continuent d'analyser de près la situation sur la péninsule coréenne et de se préparer à tout scénario possible, a souligné le ministre.

Les États-Unis ont récemment déployé à Okinawa, dans le sud du Japon, un avion WC-135 Constant Phoenix, un avion renifleur d'iode radioactif américain qui est notamment utilisé pour détecter les débris radioactifs après une explosion nucléaire. Le déploiement est lié à la montée des tensions en préparation d'éventuels essais nucléaires et de tirs de missiles par la Corée du Nord.

Samedi, des unités militaires ont défilé à Pyongyang dans le cadre d'une démonstration de force du régime nord-coréen à l'occasion du 105e anniversaire de la naissance du fondateur de la Corée du Nord Kim Il-sung, alors qu'un porte-avions américain faisait route vers la péninsule coréenne. Les tensions montent entre Washington et Pyongyang depuis plusieurs mois, la Corée du Nord développant son programme nucléaire malgré les menaces du président américain Donald Trump qui promet de « traiter » le « problème » nord-coréen.

