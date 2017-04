Les dates les plus probables d’un essai nucléaire nord-coréen

Il est très probable que la Corée du Nord teste ses missiles nucléaires à l'occasion des fêtes nationales du 15 ou du 25 avril, a indiqué l'ambassadeur de Russie à Pyongyang Alexandre Matsegora à la chaîne Rossiya-24.

« Il y a un certain temps, un nouveau moteur de fusée a été testé. Kim Jong-un a dit que le monde saurait bientôt quelle est l'importance de la création d'un nouveau moteur de fusée. On peut donc dire de manière quasi-certaine que les Coréens s'apprêtent à montrer leurs acquis en matière de missiles », a déclaré le diplomate.

Pyongyang tentera de faire coïncider l'essai avec une fête nationale. Par exemple, le 15 avril est le Jour du Soleil en Corée du Nord, célébré en l'honneur de la naissance du « dirigeant suprême » et « éternel président » Kim Il-sung, fondateur de l'idéologie du Juche. Le 25 avril marque le 85e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire nord-coréenne.

Le ministre japonais des Affaires étrangères Fumio Kishida a lui aussi déclaré que Pyongyang pouvait entreprendre des démarches actives en avril.

© AP Photo/ Shizuo Kambayashi Le Japon s'attend à un regain d'agressivité de Pyongyang en avril

Samedi, des unités militaires ont défilé à Pyongyang dans le cadre d'une démonstration de force du régime nord-coréen à l'occasion du 105e anniversaire de la naissance du fondateur de la Corée du Nord Kim Il-sung, alors qu'un porte-avions américain faisait route vers la péninsule coréenne. Les tensions montent entre Washington et Pyongyang depuis plusieurs mois, la Corée du Nord développant son programme nucléaire malgré les menaces du président américain Donald Trump qui promet de « traiter » le « problème » nord-coréen.

