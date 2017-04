Le « ministre de la guerre » de Daech tué à Mossoul

Goulmourod Khalimov, originaire du Tadjikistan, a commencé sa carrière militaire dans les forces spéciales soviétiques. Après la dislocation chute de l'URSS, il a commandé les unités anti-émeute et a servi dans la garde présidentielle.

© AFP 2017 Joseph Eid Un chef de Daech responsable de la destruction de sites de Palmyre éliminé en Syrie

Selon le Times , il a suivi un stage d'entraînement de cinq ans dans une base militaire américaine où les instructeurs faisaient partie de la société militaire privée Blackwater.

En 2015, il s'est a rejoint aux les terroristes et est parti pour la Syrie avant de se retrouver à Mossoul où il était chargé de la planification de la défense de la ville et, en outre, a organisé de nombreux attentats à la voiture piégée contre la coalition.

