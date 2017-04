Attaque chimique à Idlib: Damas a invité des enquêteurs de l'OIAC

Les autorités syriennes ont déjà adressé une invitation officielle à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) afin d'enquêter sur les circonstances de l'incident chimique survenue le 4 avril dernier dans la province d'Idlib, a déclaré samedi le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

« Le gouvernement a déjà officiellement invité des expert en adressant une invitation ad hoc au siège de l'organisation à La Haye », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec son homologue qatari Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Nécessité d'une enquête impartiale

Et d'ajouter que Moscou insisterait même au Conseil de sécurité de l'Onu pour que des experts de l'OIAC soient envoyés d'urgence sur les lieux de l'attaque chimique à Idlib ainsi qu'à la base aérienne syrienne de Shayrat, cible de frappes de missiles américains.

« Nous considérons qu'une enquête objective, impartiale, exhaustive et professionnelle s'impose et dans le cadre de l'OIAC ainsi qu'à New York, à l'Onu, nous insisterons sur un envoi urgent d'inspecteurs sur les lieux de l'incident ainsi qu'à l'aérodrome où, comme l'assurent nos confrères occidentaux, des projectiles étaient garnis de substances chimiques », a expliqué M. Lavrov.

Et d'ajouter qu'il n'existait aucune raison pour que l'OIAC mène une enquête à distance. Selon M. Lavrov, si une équipe d'inspecteurs professionnels et impartiaux est dépêchée sur les lieux, il sera possible de désigner le coupable.

« Les coupables du recours à des armes chimiques devront alors en répondre », a souligné le chef de la diplomatie russe.

« Je ne veux pas actuellement raisonner sur la nécessité de mettre en place un tribunal spécial. On a déjà créé de nombreux tribunaux, sans qu'ils ne bénéficient, malheureusement, d'une bonne réputation auprès de la communauté internationale. Mais on trouvera sans doute le moyen d'obtenir que ceux qui ont commis [cette attaque, ndlr] n'échappent pas à leur responsabilité ».

Mardi 4 avril, une frappe aérienne sur la ville de Khan Cheikhoun, dans la province d'Idlib, en Syrie, a été suivie par l'intoxication aux produits chimiques de nombreux habitants.

Des sources locales proches de l'opposition font état de 80 morts et de 200 blessés et en imputent la responsabilité aux forces gouvernementales syriennes. Celles-ci rejettent ces accusations et expliquent que le bombardement aérien sur Khan Cheikhoun a touché un entrepôt d'armes chimiques de groupes terroristes, dont les agents actifs ont alors contaminé la population.

Les autorités russes demandent une enquête impartiale sur cette affaire avec l'implication de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). En l'absence d'une telle enquête, l'origine de l'intoxication aux produits chimiques des habitants de Khan Cheikhoun reste donc controversée.

Suite à l'attaque chimique en question, le Président américain Donald Trump a ordonné une frappe contre la base de Shayrat. Le 7 avril, 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross, qui croisaient en Méditerranée, faisant selon diverses sources des victimes et causant d'importantes destructions.

