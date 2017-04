Lutte antidrogue: des distributeurs d'aiguilles gratuites inaugurés aux USA

Des machines distribuant à titre gratuit des kits d'aiguilles accompagnés d'un garrot en caoutchouc ont été inaugurées mercredi dans l'État américain du Nevada, relate la chaîne de télévision CBS sur son site.

Selon les auteurs du projet, il doit permettre de réduire la transmission des maladies telles que l'hépatite C et le VIH. Bien que les critiques des programmes d'échange de seringues affirment qu'ils encouragent la consommation de drogues, il n'existe aucune étude crédible confirmant cette thèse, souligne le docteur Jerry Cade, cité par la chaîne.

Les distributeurs ont un design tout à fait habituel, sauf qu'ils n'acceptent pas d'argent. Les machines proposent également des produits pour le traitement des plaies, ainsi que des contraceptifs.

