Pour sa visite à Londres, Trump veut un carrosse de la reine Elizabeth II

Le chef d'État américain, Donald Trump, lors d'une visite officielle à Londres, qui aura lieu la deuxième semaine d'octobre, veut faire une balade dans les rues de la capitale anglaise en carrosse d'or de la reine Elizabeth II, écrit le journal britannique Times , citant des responsables anonymes.

Les forces de sécurité ont averti qu'une telle cérémonie nécessiterait une opération inédite par rapport aux visites précédentes au Royaume-Uni d'autres chefs d'États, puisque la visite du Président américain pourrait rassembler des dizaines de milliers de manifestants dans le centre-ville de la capitale britannique.

« Il est possible d'équiper le carrosse de divers mesures de protection, par exemple le verre pare-balles, toutefois, les options sont limitées. De plus, il est très fragile. Il ne serait pas en mesure de résister à une roquette tirée d'un RPG, ou d'autres armes puissantes. Des balles perforantes peuvent aussi conduire à un spectacle dramatique », a déclaré au journal l'une des sources.

Il est à noter que le prédécesseur de M. Trump, Barack Obama, lors de sa visite à Londres en 2011, a choisi de se déplacer en cortège « ordinaire » de voitures blindées. Tandis que le chef d'État chinois Xi Jinping lors de sa visite dans ce pays en 2015 a fait une promenade en carrosse jusqu'à Buckingham Palace.

