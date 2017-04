Services de renseignement britanniques ou allemands? Merkel a choisi son camp!

La chancelière allemande, Angela Merkel, a demandé au moins à deux reprises des informations concernant les menaces terroristes aux services de renseignement britanniques, ignorant les services secrets allemands, affirme le magazine allemand Focus.

Selon le magazine, cette situation provoque de l'insatisfaction au sein des services secrets de l'Allemagne. On est en droit de se demander si la chancelière allemande fait confiance aux services de renseignement de son pays.

« Depuis 12 ans que Mme Merkel occupe le poste de la chancelière, elle n'est jamais venue aux séances d'information hebdomadaires des présidents des services de sécurité allemands », a déclaré à Focus une source de haut rang au sein du gouvernement allemand.

La dernière réunion du renseignement britannique s'est ainsi tenue en octobre 2015 dans la résidence du Premier ministre britannique à Chequers, précise Focus. Y ont participé le responsable du MI6 Alex Younger, le directeur du MI5 Andrew Parker et le chef du quartier général des communications du gouvernement (GCHQ) du Royaume-Uni, Robert Hannigan. Lors de cette réunion, les parties ont échangé des données, et Mme Merkel a fourni un dossier sur le Président russe Vladimir Poutine et l'analyse de la situation en Crimée, préparé par le service de renseignement fédéral allemand (BND), affirme Focus.

« Pourquoi alors va-t-elle en Angleterre? Elle ne fait plus confiance à son peuple? », s'indigne l'interlocuteur du magazine.

Notons que les autorités allemandes de sécurité n'étaient pas au courant de cette réunion. De plus, par la suite, en pourparlers avec des collègues allemands, les Britanniques ont été surpris que les services secrets allemands n'aient pas été informés à l'avance de la réunion de Mme Merkel avec les représentants de l'intelligence en Angleterre.

