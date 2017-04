Trump a suivi en direct la rencontre Lavrov- Tillerson

Le Président américain Donald Trump a suivi en direct depuis la Maison-Blanche la conférence de presse du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et de son homologue américain Rex Tillerson, qu'est tenue le mercredi 12 avril à Moscou.

Après l'entretien, le Président a appelé son ministre des Affaires étrangères pour le féliciter d'avoir fait un « excellent travail », selon le journal Politico se référant à une source au sein du gouvernement américain.

Ces derniers temps, M. Tillerson joue un grand rôle dans la politique américaine. Selon Politico, M. Trump a organisé avec lui plus de rencontres qu'avec les autres ministres de son cabinet. Si M. Tillerson se trouve aux États-Unis, il dîne avec M. Trump au moins une fois par semaine.

Rex Tillerson s'est pour la première fois rendu à Moscou en tant que secrétaire d'État pour s'entretenir avec son homologue russe Sergueï Lavrov, le 12 avril.Après leur entretien, les ministres ont été reçus par le chef de l'État russe.

Les entretiens entre le Président russe Vladimir Poutine, Tillerson et Lavrov à Moscou ont duré plus de deux heures. Les interlocuteurs ont reconnu que la Russie et les États-Unis avaient intérêt à régler la crise syrienne par des moyens politiques.

