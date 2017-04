Sénateur russe sur Boris Johnson: «Il a la coiffure, mais n’a pas trouvé le visage»

« Johnson ne parvient pas à trouver son propre visage politique : tantôt il exige de nouvelles sanctions, tantôt il nous appelle à rejoindre la coalition occidentale. Il a la coiffure, mais n'a pas trouvé le visage », a écrit Alekseï Pouchkov sur Twitter.

Джонсон не может найти собств.полит.лицо: то новых санкций требует, то зовет нас войти в западную коалицию. Прическу нашел,а лицо — не может — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 апреля 2017 г.

Auparavant, le ministre britannique avait annoncé son intention d'exiger un durcissement des sanctions antirusses lors d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères du G7, bien qu'aucune décision là-dessus n'ait été adoptée à Lucques, selon les ministres français et italien.

Mais, dans un article publié ce dimanche par le Sunday Telegraph M. Johnson a proposé à la Russie de combattre les djihadistes de Daech en Syrie de concert avec la coalition internationale de plus de 60 pays conduite par les États-Unis.

Selon lui, la Russie doit « épouser une bonne cause », rejoindre la coalition occidentale et contribuer au règlement politique en Syrie pour que ses habitants soient « épargnés de la tyrannie d'Assad ».

Précédemment, sur fond de l'attaque chimique en Syrie, Boris Johnson avait annulé sa visite à Moscou, faisant savoir que la préparation de la rencontre des « partenaires » du G7 pour discuter des mesures à prendre à l'égard de la Syrie était prioritaire.



