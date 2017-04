«Les missiles nord-coréens menacent le monde entier»

Selon une porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le dernier lancement d'un missile par Pyongyang constitue une « démonstration d'une puissance qui menace le monde entier ».

« Si l'on fait face à des provocations telles qu'un essai nucléaire ou des tirs de missiles balistiques intercontinentaux, des mesures fermes seront prises », a-t-elle promis.

Au lendemain d'une parade militaire organisée à Pyongyang à l'occasion du 105e anniversaire de la naissance de Kim Il-Sung, la Corée du Nord a procédé à un tir de missile qui a explosé peu après le lancement.

Bien que ni Séoul ni Washington ne soient en mesure de préciser quel type d'engin a été testé, l'agence Reuters cite une source au sein des forces armées US qui affirme qu'il ne s'agit pas d'un missile intercontinental.

Le secrétaire américain à la Défense James Mattis a fait savoir dans un communiqué que le Président Donald Trump et ses conseillers militaires étaient « au courant de ce dernier tir de missile raté par la Corée du Nord ». « Le président n'a pas plus de commentaire à faire », a ajouté le chef du Pentagone.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »