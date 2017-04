Des militants sud-coréens envoient à Pyongyang des tracts par ballons

L'organisation The Fighters for Free North Korea (Les combattants pour la Corée du Nord libre) a déclaré que ses membres avaient envoyé environ 300 000 dépliants depuis une montagne à Gimpo, à l'ouest de Séoul, dans lesquels ils condamnent les autorités nord-coréennes et leur rôle dans l'assassinat du demi-frère aîné du chef Kim Jong-un, Kim Jong-nam, en février, en Malaisie.

Outre des tracts, les ballons contenaient également 2 000 billets d'un dollar, 1 000 clés USB, 1 000 disques DVD et 500 brochures, a déclaré le groupe.

Selon l'agence Yonhap, les grandes pancartes attachées aux ballons présentaient des photos de Kim Jong-un et Kim Jong-nam, intitulées « Meurtrier » et « Tué », respectivement.

Les dépliants contenaient tous les détails de l'assassinat de Kim Jong-nam qui s'est produit à l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie le 13 février, ainsi que des critiques du pouvoir nord-coréen.

Kim Jong-un HUMILIATED by North Korean defectors during Day of the Sun celebrations: A GROUP of North Korean… https://t.co/gxBX6NCiSe pic.twitter.com/QSFSfvg5Vr — GoldUpEvent (@goldupevent) 16 апреля 2017 г.

Le groupe lance régulièrement de grands ballons portant des tracts anti-Pyongyang.

Kim Jong-nam, 45 ans, a été attaqué le 13 février par deux femmes qui lui auraient jeté un poison au visage dans le hall des départs de l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie. Il a succombé peu après, lors de son transfert à l'hôpital. Selon une analyse préliminaire réalisée par le Centre d'analyse d'armes chimiques malaisien, c'est le gaz VX qui aurait été utilisé pour l'empoisonner.

Kim Jong-nam a été un temps considéré comme l'héritier potentiel de son père Kim Jong-il avant de tomber en disgrâce suite à une tentative manquée en 2001 d'entrer au Japon pour visiter Disneyland avec un passeport falsifié. Il vivait depuis lors en quasi-exil, principalement sur le territoire chinois de Macao, mais également à Singapour et au Japon.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »