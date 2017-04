Crime et foi: un paroissien ukrainien force la porte d’une église pour y brûler un cierge

Alors que tous les croyants orthodoxes et catholiques, une fois n'est pas coutume, fêtent aujourd'hui Pâques, la plus grande fête chrétienne, un paroissien ukrainien risque de passer une journée pas très joyeuse et pour cause!

Fermement résolu de se rendre vaille que vaille à l'église en ce jour de fête pour y brûler un cierge, un homme de 52 ans, n'a rien trouvé de mieux que de fracturer la porte de la divine demeure.

La police, une fois arrivée sur place, n'a pas apprécié sa ferveur. Selon la source policière, le délinquant avait l'air « de souffrir de déficience mentale », les policiers ont donc appelé une ambulance qui a transporté ce « fou de Dieu » à l'hôpital.

Cet accident a eu lieu dans un village Troitskoïe au sud de l'Ukraine.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »