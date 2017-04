Erdogan évoque un référendum sur le rétablissement de la peine de mort

© AFP 2017 YASIN AKGUL Le Premier ministre turc annonce la victoire du «oui» au référendum turc, Erdogan triomphe

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a promis ce dimanche de discuter du rétablissement de la peine de mort avec son Premier ministre Binali Yildirim et avec l'opposition et a évoqué la possibilité de soumettre cette question à un nouveau référendum, rapportent les médias.

Entouré de la foule scandant « peine de mort », le dirigeant turc a répondu : « Ceux qui nous menaçaient avec un bâton ont reçu la réponse par la voie des urnes. Il nous reste beaucoup à faire. Je discuterai bientôt avec le chef du gouvernement au sujet de la peine du mort ».

Et d'ajouter qu'il allait également en discuter avec l'opposition. Or, si cette dernière ne soutient pas le rétablissement de la peine de mort, l'État turc organisera un nouveau référendum.

Le débat sur le rétablissement de la peine de mort en Turquie a refait surface suite à la tentative de putsch du 15 juillet 2016, suscitant l'ire des pays occidentaux. Recep Tayyip Erdogan a pourtant annoncé à plusieurs reprises que la peine capitale pour les auteurs du putsch incarnait la volonté de son peuple.

© REUTERS/ Umit Bektas Erdogan souhaite rétablir la peine de mort en Turquie

La peine de mort a été appliquée pour la dernière fois en Turquie en 1984. Le pays a introduit des amendements à sa Constitution abolissant la peine de mort en 2004.

Ces propos de Recep Tayyip Erdogan interviennent le jour du référendum constitutionnel sur le renforcement des pouvoirs présidentiels. À l'issue du dépouillement de près de 99 % des bulletins de vote, le camp du « oui » aux amendements constitutionnels arrive en tête avec 51% des suffrages. Recep Tayyip Erdogan a déjà proclamé dimanche sa victoire.

