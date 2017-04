Pourquoi un vol avec des journalistes à bord a-t-il été retardé à Pyongyang?

Un vol reliant Pyongyang à Vladivostok (Extrême-Orient russe) qui devait transporter des journalistes invités au défilé militaire de samedi dans la capitale nord-coréenne a été retardé jusqu'à 18h00 locales sur décision de la direction de la compagnie aérienne nationale de Corée du Nord Air Koryo.

Vendredi 14 avril, un vol reliant Vladivostok à Pyongyang avait lui aussi été retardé de presque huit heures sur décision d'Air Koryo, a raconté à Sputnik un représentant d'une agence de voyages russe.

Samedi, Pyongyang a organisé une parade militaire à l'occasion du 105e anniversaire de la naissance de Kim Il-Sung, fondateur de la RPDC. Lors de la parade, l'armée nord-coréenne a présenté une soixantaine de missiles, et notamment ce qui semblait être un nouveau type de missile balistique intercontinental. Quelque 200 journalistes étrangers invités ont assisté au défilé.

Deux vols à destination de la Chine et de la Russie ont déjà été retardés de plus de six heures. Aucune explication n'a été communiquée par l'aéroport.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».