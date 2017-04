United Airlines expulse encore une fois!

La compagnie aérienne United Airlines ne cesse d'enchaîner les scandales. Cette fois-ci, les employés du groupe ont extirpé d'un avion Michael Hohl et Amber Maxwell deux jeunes mariés qui s'étaient installés sur des sièges libres plus chers que ceux qu'ils avaient réservés.

« Nous ne pensions pas que c'était si important, nous nous sommes tout simplement déplacés de quelques rangées en avant », affirme M. Hohl.

L'imprudente manœuvre a cependant coûté au couple d'être expulsé du vol. Selon un porte-parole de la compagnie aérienne, les passagers « ont à plusieurs reprises tenté de s'asseoir sur des sièges plus chers », tout en refusant de revenir sur les places réservées.

Plus tôt dans le mois d'avril, la compagnie aérienne United Airlines s'est attiré une volée de critiques suite à la violente expulsion d'un passager à l'aéroport O'Hare, à Chicago, due à une surréservation de l'avion. Les photos et les vidéos montrant des agents de la sécurité traîner le passager au sol, visage ensanglanté, ont suscité l'indignation dans le monde entier.

Par la suite, un ressortissant canadien de retour de vacances au Mexique à bord d'un avion de la même compagnie s'est fait piquer par un scorpion durant un vol.

