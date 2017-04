Après avoir insulté Obama, Duterte encense Trump

Rodrigo Duterte a déclaré samedi qu'il y avait beaucoup de similitudes entre lui et le Président américain.

« Trump est profond, même s'il ne le paraît pas. Tout comme moi », a dit Rodrigo Duterte cité par Philippine Star.

Selon lui, Trump ne serait pas devenu un milliardaire s'il était stupide.

« Trump est un penseur réaliste et pragmatique », a-t-il conclu.

© AFP 2017 TED ALJIBE Le président philippin conseille gentiment à l’UE d’aller se faire f…

Rodrigo Duterte est homme à ne pas avoir sa langue dans sa poche. Insulter est pour lui un jeu d'enfant. L'année dernière, il s'est payé un petit scandale en qualifiant Barack Obama de « fils de p… », prétendant plus tard n'avoir pas voulu insulter le président américain. Mais il n'a pas tardé à traiter d'imbécile le chef de l'Onu Ban Ki-moon.

