Kaboul souhaite intensifier sa coopération militaire avec Moscou

L'Afghanistan a demandé à la Russie de l'aider à équiper, maintenir et à former les forces armées et la police afghanes, a annoncé Mohammed Ashraf Haïdari, porte-parole du ministère afghan des Affaires étrangères.

Selon lui, cette question a été débattue avec le ministère russe des Affaires étrangères,.

La partie afghane a également demandé à Moscou d'assurer la maintenance des aéronefs de fabrication russe en Afghanistan.

Les sanctions antirusses occidentales ont eu une influence négative sur la coopération militaro-technique avec la Russie, a regretté le responsable. « C'est pourquoi nous souhaitons que les problèmes dans les relations entre la Russie et les États-Unis soient résolus », a ajouté M. Haïdari.

Jeudi 13 avril, les États-Unis ont annoncé avoir largué une bombe d'une puissance inédite sur les grottes de Daech en Afghanistan. Il s'agit de la première fois que les forces US utilisent ce type de bombe dans des combats. Testée en mars 2003, la GBU-43/B, contenant 8,48 tonnes d'explosif H6, est la plus puissante bombe non-nucléaire de l'arsenal américain et la plus grosse arme guidée par satellite jamais conçue.

