Les Yéménites protestent contre la «machine de guerre saoudienne»

Une manifestation monstre contre les attaques aériennes menées par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite s'est déroulée dimanche 16 avril dans la capitale yéménite Sanaa.

Les manifestants ont appelé le gouvernement des rebelles Houthi, le Conseil suprême politique, à proclamer l'état d'urgence pour mettre en place des mesures de sécurité.

« Nous appelons le Conseil politique et le gouvernement à proclamer l'état d'urgence dès que possible, parce que nous faisons face à une guerre injuste depuis deux ans », a déclaré un manifestant.

Les manifestants ont également fustigé les « traîtres yéménites à la solde de l'Arabie saoudite » et soutenu l'idée d'un front à l'intérieur du pays pour combattre « la machine de guerre saoudienne ».

© Photo : RIA Novosti.Mb-world Yémen: le président Hadi condamné à mort par les rebelles houthis

Depuis 2014, le Yémen est le théâtre d'un conflit armé opposant les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ancien président Ali Abdallah Saleh, aux forces gouvernementales et aux milices populaires soutenant le président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi. Les rebelles contrôlent les territoires dans le nord du pays et la capitale Sanaa, où ils ont créé leurs organes de pouvoir.

Le conflit s'est internationalisé en mars 2015 avec l'intervention de plusieurs pays musulmans menés par l'Arabie saoudite.

Au cours de deux ans de bombardements saoudiens incessants au Yémen, plus de 10 000 personnes ont été tuées et 40 000 autres blessées, tandis que plus de trois millions de Yéménites ont été déplacés.



Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »