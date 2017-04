Frappe US contre la Syrie: Kim Jong-un se dit solidaire avec Assad

© Sputnik. Vitaliy Ankov Troisième Guerre mondiale: un nombre de requêtes record sur Google

Le Président nord-coréen Kim Jong-un a condamné la frappe américaine contre une base aérienne syrienne, dans un télégramme adressé à la Syrie à l'occasion du 71e anniversaire de l'indépendance de la république syrienne, relate l'agence sud-coréenne Yonhap citant le texte diffusé par les médias nord-coréens.

« Nous condamnons le récent acte d'agression des États-Unis contre votre pays », lit-on dans le télégramme adressée au Président syrien Bachar el-Assad.

« Nous réitérons notre soutien ferme et notre solidarité avec les actes du gouvernement syrien et du peuple de la république visant à rétablir la justice », indique le texte.

Vendredi 7 avril au matin, 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés contre la base aérienne syrienne de Shayrat par les navires américains USS Porter et USS Ross, qui croisent en Méditerranée. Selon la partie syrienne l'attaque a fait 10 victimes parmi les militaires et neuf morts parmi les civils, dont quatre enfants, et a causé d'importantes destructions.

