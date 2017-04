Turquie: crash d’un hélicoptère de police avec au moins 12 personnes à bord

Un hélicoptère de la police avec au moins 12 passagers à bord s'est écrasé mardi dans l'est de la Turquie pour des raisons inconnues, ont rapporté les chaînes d'information NTV et CNN-Türk.

Selon les données préliminaires, sept personnes sont blessées.

Un hélicoptère de police s'est écrasé dans la province turque de #Tunceli, avec au moins 12 passagers à son bordhttps://t.co/HIuCll16S5 pic.twitter.com/MNlvD8sqVE — Sputnik France (@sputnik_fr) 18 апреля 2017 г.​

L'appareil, qui transportait des magistrats et des policiers, est tombé dans la région de Tunceli, ont précisé ces chaînes.

« Nous estimons que l'hélicoptère est tombé en raison des conditions météorologiques », a indiqué le gouvernorat. Les médias turcs rapportent que brouillard recouvre la zone du crash.

L'appareil avait décollé à 08H40 GMT, avant de disparaître des écrans radar, a ajouté le gouvernorat de Tunceli, cité par l'AFP.

Un autre hélicoptère transportant des secouristes et des militaires a décollé de la province voisine de Diyarbakir pour le lieu du crash, selon NTV.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »