Référendum en Turquie: 2,5 millions de bulletins de vote auraient pu être truqués

© AFP 2017 BULENT KILIC Des Turcs indignés par l'issue du référendum descendent dans les rues d'Istanbul

Dans la foulée du référendum en Turquie, les observateurs de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, auquel appartient la Turquie, ont déjà conclu que le scrutin de dimanche avait dans sa préparation été en deçà des normes internationales démocratiques.

Mais pour Alev Korun, une Autrichienne membre de la délégation d'observateurs, le déroulement du vote lui-même, qui a débouché sur une courte victoire du « oui » en faveur de l'extension des pouvoirs du président de la République, est sujet à caution.

« La loi n'autorise que l'utilisation d'enveloppes officielles lors du vote. Néanmoins, la plus haute autorité électorale a décidé- en quelque sorte au mépris de la loi — d'autoriser des enveloppes sans tampon officiel. (…) On peut soupçonner que jusqu'à 2,5 millions de votes ont ainsi pu être truqués », a-t-elle déclaré sur les ondes de la radio autrichienne ORF.

C'est la première fois, au cours des dernières décennies, qu'un scrutin national en Turquie est critiqué de façon aussi catégorique par des observateurs internationaux. Mais Erdogan a balayé ces observations.

« La mentalité de croisés de l'Occident et de ceux qui, chez nous, la servent, nous a attaqués! », a-t-il dit à son arrivée à Ankara, où il devait présider un conseil des ministres.

© REUTERS/ Murad Sezer Erdogan évoque un référendum sur le rétablissement de la peine de mort

« Nous ne lisons, nous n'entendons ou nous n'acceptons jamais les rapports politiques que vous préparez », a-t-il dit plus tard dans la soirée à l'intention des observateurs. « Nous continuerons sur notre voie. Parlez à ma main! Notre pays a conduit les élections les plus démocratiques, jamais vu ailleurs en Occident ».

Son Premier ministre, Binali Yildirim, a assuré que le message adressé par le peuple était clair et que son vote mettait fin à toute discussion, ce qu'ont contesté plusieurs milliers de manifestants qui ont défilé dans plusieurs quartiers d'Istanbul aux cris d'« Erdogan voleur! ».

