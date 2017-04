Mossoul: l’armée irakienne redoute des attaques chimiques de Daech

© REUTERS/ Andres Martinez Casares Daech a utilisé des substances chimiques contre l'armée irakienne à Mossoul

L'attaque chimique de Daech contre les forces irakiennes engagées dans la bataille pour reprendre la ville de Mossoul a fait samedi quelques blessés parmi les soldats. Sans faire de victime, elle a cependant confirmé une fois de plus les craintes: le groupe terroriste détient des armes chimiques.

Cette attaque chimique visait à stopper l'avancée de l'armée irakienne sur les positions des terroristes dans la partie ouest de la ville, explique à Sputnik le représentant du Commandement des opérations conjointes, le général irakien Yahii Rasul, qui précise que les combattants n'ont pas atteint leur but. L'offensive, qui implique le renseignement et l'aviation, se poursuit.

Selon les données de renseignement dont dispose M. Rasul, Daech possède toujours une certaine quantité de substances toxiques. Cependant, compte tenu du fait que la qualité de ces substances n'est pas très haute, leur impact serait limité.

Néanmoins, met en garde le général, l'armée redoute que les terroristes n'utilisent des armes chimiques contre les civils.

