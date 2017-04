Elle console son mari mourant en lui annonçant «la destitution de Trump»

Woman comforted dying ex-husband by convincing him Trump had been impeachedhttps://t.co/jjUbpEMZSt — The Telegraph (@Telegraph) 18 апреля 2017 г.

Âgé de 75 ans, Michael Garland Elliott, de l'État d'Oregon, était un fervent opposant de Donald Trump. Il regardait toutes les actualités et les commentait constamment jusqu'au jour où il a perdu sa voix à cause d'une grave maladie. Pour le consoler sur son lit de mort, son ex-femme lui a annoncé la plus belle nouvelle qu'il lui ait jamais été donnée d'entendre au cours des derniers mois de sa vie.

« Même s'ils sont divorcés, leur amitié n'en était devenue que plus forte, et sa voix était la dernière que Mike ait entendue. La dernière chose qu'elle lui a dit était: "Donald Trump a été destitué." En entendant ces mots, il a rendu un dernier et doux souffle, et son temps sur Terre venait d'arriver à sa fin. Mike manquera à tous, et ne sera jamais oublié », annonce la nécrologie publiée dans le quotidien local The Oregonian.

La femme ne regrette pas d'avoir menti à son ex-mari. Selon elle, elle savait que c'était les dernières minutes de sa vie et que cette phrase lui permettrait de partir en paix.

