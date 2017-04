Pologne: les noms des agents secrets sont désormais dans le domaine public

Suite à une loi qui vise à faire la lumière sur les crimes commis contre le peuple polonais, l'Institut de la mémoire nationale (IPN) a déclassifié les noms de près d'un millier d'agents secrets de la République populaire de Pologne (PRL), annonce le quotidien polonais Gazeta Wyborcza

« Les noms de près d'un millier officiers et des agents de renseignement du PRL sont disponibles sur le site du IPN. Les services du renseignement étrangers, sans se lever de la table, peuvent identifier nos espions, puis retrouver leurs contacts à l'étranger », écrit le quotidien.

Le catalogue confirme notamment que Mariusz Kazana, le chef du protocole diplomatique du ministère polonais des Affaires étrangères qui est mort dans un accident d'avion près de Smolensk était un agent du renseignement soviétique. Un autre agent, Iaroslav Skonechke, a activement œuvré en vue de l'adhésion de la Pologne à l'Otan et travaille désormais dans les structures de l'Alliance.

« C'est un scandale incroyable, la plupart de ces personnes sont encore vivantes, leurs contacts sont dévoilés. La Pologne les a livrés » fustige l'ancien responsable du renseignement polonais cité par le quotidien.

Il est à noter que non seulement leurs noms sont dévoilés, mais aussi ceux sous lesquels ils ont agi en tant qu'« agents d'infiltration » ou « clandestins ». En outre, le quotidien précise que parmi ces agents figurent des individus qui sont nés dans les années 70, ce qui veut dire qu'ils étaient en service durant la période postsoviétique.

