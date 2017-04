Kim Jong-un et Kim Jong-il, un seul et même homme? Trump dans le doute

Donald Trump est soupçonné d'avoir ignoré le fait que Kim Jong-un, le dirigeant actuel de la Corée du Nord, a succédé à son père Kim Jong-il en 2011, a rapporté l'agence de presse EFE.

« Les négociations avec cet homme (le leadeur de la Corée du Nord, ndlr) durent depuis une éternité. Dans son livre Bill Clinton a écrit qu'ils avaient réussi à signé un accord de paix qui s'est avéré une blague. Regardez ce qui s'est passé (avec le problème de la Corée du Nord, ndlr) pendant la présidence d'Obama. Lui (le leadeur de la Corée du Nord, ndlr) a dupé tout le monde », a déclaré Donald Trump dans une interview accordée à la chaîne Fox News.

Selon l'agence EFE, le Président américain semble ne pas être informé du fait que le leadeur actuel de la Corée du Nord est arrivé au pouvoir en 2011 juste après le décès de son père Kim Jong-il.

Rien d'étonnant donc à ce que Kim Jong-un n'ait pas été en mesure ne mener des négociations avec Bill Clinton, le Président des États-Unis de 1993-2001.

