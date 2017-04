Pyongyang bien préparé pour une éventuelle guerre nucléaire avec les USA

Selon Zin Zen Hev, ministre plénipotentiaire de l'Ambassade nord-coréenne à Moscou, Pyongyang est prêt à réagir en cas d'agression de la part des États-Unis.

« Notre armée et notre peuple ont de la volonté, une bonne préparation ainsi que de la force pour répondre à toute provocation préparée par des forces hostiles. S'ils veulent déclencher une guerre nucléaire, nous pourrons répondre avec une guerre nucléaire, s'ils veulent une guerre totale, on est prêt pour une guerre totale », a annoncé Zin Zen Hev.

Ces derniers temps, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis ont monté d'un cran.

Précédemment, le Conseil de sécurité nationale américain avait présenté au Président Donald Trump un rapport sur les réactions possibles des États-Unis à la menace nucléaire émanant de Pyongyang comprenant, entre autres, la possibilité d'un déploiement de l'arme nucléaire en Corée du Sud.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »