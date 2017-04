L’état d’urgence prorogé par le parlement turc

Le cabinet des ministres a soutenu la décision du Conseil de sécurité turc de reconduire l'état d'urgence en Turquie, qui aurait dû arriver une expiration ce mercredi, jusqu'au 19 juillet.

Pour rappel, l'état d'urgence a déjà été prolongé à deux reprises, en octobre et en janvier, après avoir été initialement introduit le 20 juillet suite à la tentative de coup d'État. Le putsch a été rapidement réprimé par les autorités.

Ankara accuse Fethullah Gülen, un prédicateur musulman qui réside aux États-Unis depuis 1999, d'avoir orchestré la rébellion avortée qui a fait 290 morts, dont 190 civils et 100 putschistes, et plus de 2 000 blessés. Les autorités turques demandent avec insistance à Washington d'extrader M. Gülen.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »