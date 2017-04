Les experts russes ont des témoignages de l’intervention US à son processus électoral

« Mon centre [Centre d'information politique, ndlr] a trouvé des traces directes de (…) l'intervention [américaine au processus électoral russe, ndlr], qui sont de nature grave et profonde », a fait savoir Alexeï Moukhine lors d'une réunion au sein du comité de la Douma d'État sur la politique d'information.

Il a cependant fait remarquer que « le problème est bien plus vaste qu'une tentative d'intervention au processus électoral de 2016 ».

« Des mesures sérieuses sur l'extension du réseau de journalistes indépendants dans les régions russes sur la base du réseau de correspondants de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) ont été prises ».

Alexeï Moukhine a également ajouté que « l'Occident renforçait sa stratégie de lutte contre la politique informationnelle russe d'un arsenal législatif ». Il a fait remarquer que, selon les calculs de son centre, environ 30 % des médias fonctionnant sur le territoire russe, sont contrôlés par les États-Unis ou par les institutions européennes. D'après lui, le budget du Broadcasting Board of Governors a été augmenté ces dernières années de 30 millions de dollars.

En outre, lors d'une réunion élargie au sein du comité de la Douma d'État sur la politique d'information, Alexandra Doronina, directeur du département de monitoring, a déclaré que, suite à leurs études, des médias US comme Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), la Voix de l'Amérique et CNN, couvraient les élections en Russie de manière unilatérale.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko Une étude russe pointe l’absence de pluralisme de la presse US sur les élections en Russie

Suite à l'initiative de Konstantin Zatouline, vice-président du Comité pour les affaires de la CEI, approuvée au sein de la Douma, le comité de la politique d'information vérifiait la conformité de l'activité de certains médias américains, tels que La Voix de l'Amérique, Radio Liberty, ainsi que CNN, avec la législation russe. Cette initiative a été prise en réciprocité du projet de loi octroyant au ministère de la Justice US des pouvoirs supplémentaires pour mener une enquête sur l'activité de la chaîne de télévision RT aux États-Unis.

