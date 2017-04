Daech utilise du gaz moutarde contre les soldats US en Irak

© REUTERS/ Thaier Al-Sudani Daech multiplie les attaques chimiques sur le territoire irakien

Les combattants du groupe terroriste Daech ont utilisé du gaz moutarde contre une base militaire en Irak, où se trouvaient alors des conseillers américains et australiens, relate la chaîne CBS.

Suite à cette attaque, qui a eu lieu le dimanche dernier, six soldats américains ont été hospitalisés avec des problèmes respiratoires, poursuit l'AP.

En outre, au moins 25 soldats ont dû être soignés en toute urgence. Aucun conseiller n'a été blessé lors de l'attaque.

Selon la chaîne ABC, le Premier ministre d'Australie, Malcolm Turnbull, a confirmé mercredi qu'aucun soldat australien n'avait non plus été blessé. Le Pentagone a de son côté indiqué qu'une enquête avait été ouverte dans la foulée de l'incident.

