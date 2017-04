Les Kurdes repoussent une offensive près de Raqqa, 50 djihadistes tués

© AFP 2017 SAFIN HAMED Les Kurdes irakiens comptent tenir un référendum sur l’indépendance en 2017

L'alliance arabo-kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS) poursuit son offensive sur la ville de Tabqa, qui abrite le second plus grand barrage du Moyen-Orient. Repoussant les combattants de Daech qui contrôlent à présent cette localité stratégique, située à 40 km de Raqqa, les FDS ont atteint hier le centre de Tabqa, 47 djihadistes ont été éliminés, annonce l'agence kurde Firat.

« Les combattants des Forces démocratiques syriens ont avancé d'un kilomètre dans la région d'Ayid Saxîr et de 500 mètres dans la région d'Alexandrie », indique l'agence. « Les combats n'ont pas cessé de toute la journée, des dizaines de membres de Daech ont été éliminés. »

Cherchant à percer le blocus, les combattants de Daech ont lancé une offensive contre le village d'Ayid Kebîr, située au sud de Tabqa. Les FSD ont repoussé l'assaut, cinq autres combattants de Daech ont été également tués.

Selon l'agence, mardi soir, Daech a attaqué les positions des FSD au nord-ouest de Tabqa. Appuyés par l'aviation de la coalition, les Kurdes sont parvenus à repousser l'offensive et ont éliminé deux kamikazes. Une vingtaine de combattants de Daech ont été tués dans une frappe aérienne.

