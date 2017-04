Convoqué par le parquet polonais, Tusk dénonce une «campagne politique» contre lui

Donald Tusk, actuel président du Conseil européen et Premier ministre polonais de 2007 à 2014, a affirmé ce mercredi que sa convocation par la justice polonaise avait des motifs politiques.

« Je ferais une exception en Pologne si je disais que tout se fait dans l'honnêteté et sans émotions politiques. Je n'ai aucun doute qu'il s'agit là d'un élément d'une campagne politique. Les auteurs ne le dissimulent même pas », a-t-il déclaré devant les journalistes.

© AP Photo/ Yiannis Kourtoglou Donald Tusk responsable de la mort du Président polonais Kaczynski?

Ce 19 avril, à Varsovie, le responsable européen doit être interrogé comme témoin dans le cadre d'une enquête visant deux généraux, anciens chefs du contre-espionnage militaire. La justice polonaise reproche aux responsables militaires d'avoir collaboré avec le Service fédéral de sécurité russe (FSB) sans l'accord des autorités du pays, ce qui constitue un crime passible de 3 ans de prison.

Réélu sans le soutien de la Pologne, Donald Tusk, ancien Premier ministre libéral, avait déjà été convoqué dans cette affaire à la mi-mars, mais n'avait pu se rendre à Varsovie en raison d'obligations au Parlement européen.

