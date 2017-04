Les négociations «réelles» sur le Brexit après les élections britanniques de juin

Le début des pourparlers sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) aura lieu après les élections anticipées proposées par le chef du gouvernement britannique Theresa May pour le 8 juin, a annoncé mercredi aux journalistes Margaritis Schinas, porte-parole de la Commission européenne.

« Les réelles négociations politiques sur l'article 50 avec le Royaume-Uni débuteront après les élections prévues pour le 8 juin », a indiqué M. Schinas commentant un entretien téléphonique tenu mardi par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et la Première ministre britannique Theresa May.

Selon M. Schinas, les discussions devaient commencer au mois de juin de toute façon et la décision de Theresa May d'organiser des élections début juin n'influe aucunement sur le calendrier.

La Commission européenne entend présenter début mai son projet de « recommandation » aux États membres sur le mandat des négociateurs de l'UE, menés par le Français Michel Barnier. Le Conseil des Affaires générales de l'UE devrait adopter le 22 mai ce mandat, ainsi que ses « directives » pour les négociations.

Ces « directives » seront plus détaillées que les « orientations » proposées par le président du Conseil européen Donald Tusk, qui doivent être adoptées lors d'un sommet européen le 29 avril à Bruxelles.

