La véritable mission du porte-avions US Carl Vinson dévoilée

Les médias sont partis à la recherche du porte-avions américain Carl Vinson, dont le but annoncé était de se rendre en mer du Japon pour répondre au comportement jugé provocateur de la Corée du Nord.

© Sputnik. Ilya Pitalev Washington pas en mesure de protéger Séoul et ses propres bases en Corée du Sud

Selon le New York Times, bien que la Maison-Blanche ait annoncé la destination coréenne du Carl Vinson, ce dernier, accompagné de trois autres navires de combat, se dirigeait en fait vers le sud afin de prendre part aux exercices militaires conjoints avec l'Australie dans l'océan Indien.

Cette révélation n'aurait pu jamais avoir lieu si la Marine américaine n'avait pas diffusé en ligne une photo du Carl Vinson se dirigeant vers le sud via le détroit de la Sonde, qui sépare les îles indonésiennes de Java et de Sumatra. Le cliché a été pris samedi dernier, quatre jours après que le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer avait expliqué sa mission en mer du Japon.

Actuellement, le porte-avions américain a finalement mis le cap sur la péninsule coréenne, qu'il devrait atteindre dans le courant de la semaine prochaine, selon les représentants du Département de la défense. Les responsables de la Maison-Blanche ont refusé de commenter et a demandé aux journalistes de s'adresser au Pentagone.

