Ivanka Trump vend une image positive des USA en Chine

La fille aînée du Président américain, Ivanka Trump, vend bien l'image positive des États-Unis en Chine, ce qui pourrait donner une impulsion aux relations politiques entre les deux pays, a déclaré à Sputnik le sinisant et analyste politique russe Mikhaïl Korostikov.

« Ivanka et son époux Jared Kushner jouent le rôle d'envoyés spéciaux de la Maison-Blanche, ils règlent les questions souvent délicates des relations bilatérales avec les représentants chinois », a indiqué M. Korostikov.

Ce mélange de genres, politique et affaires, n'est pas toujours bien vu aux États-Unis. « Ils ont des relations d'affaires si étroites avec la Chine, que je ne leur permettrais jamais de participer au règlement de questions politiques avec ce pays », a notamment déclaré Norman Eisen, ex-conseiller de la Maison-Blanche en matière d'éthique.

En effet, les liens entre la famille de Trump et les milieux d'affaires chinois sont très nombreux. En 2016, la société de Jared Kushner a essayé d'obtenir des centaines de millions de dollars d'investissements d'Anbang Insurance Group qui serait proche du gouvernement chinois. Rendues publiques, les négociations ont échoué.

Début avril, la société d'Ivanka Trump a obtenu l'approbation provisoire du gouvernement chinois pour trois nouvelles marques, lui conférant des droits de monopole de vente de bijoux, de sacs et de services de spa de la marque Ivanka dans la deuxième économie mondiale. Le gouvernement chinois a donné son feu vert à la fille aînée du Président américain le jour où Ivanka Trump et son époux, Jared Kushner, ont déjeuné avec le Président chinois Xi Jinping en Floride.

Au premier trimestre de 2017, les ventes de produits griffés Ivanka Trump en Chine ont augmenté de 40 %. La fille aînée du Président américain dispose de 16 marques en Chine et pourrait y ajouter prochainement 32 autres, lui permettant de vendre produits cosmétiques, bijoux, sacs, valises, vêtements, chaussures et services spa.

Selon l'expert, Ivanka Trump fait enregistrer ses marques en Chine pour se protéger contre le vol de propriété intellectuelle.

« Après l'élection de Donald Trump au poste de Président des États-Unis, de nombreuses sociétés chinoises ont réclamé le droit d'utiliser le nom d'Ivanka comme marque de leurs produits. Traduite en chinois, l'autobiographie d'Ivanka Trump bénéficie d'une demande soutenue », a noté M. Korostikov.

Ces derniers temps, Ivanka Trump est devenue une icône des jeunes Chinois. Ils l'admirent « comme une belle femme au sens aigu des affaires et qui respecte son père, ce qui est très apprécié dans la culture du confucianisme », d'après l'expert.

Aux États-Unis, la fille du Président Trump est considérée comme un personnage assez contestable, souvent accusé de conflit d'intérêt, mais selon l'avocat d'Ivanka Trump, Jamie Gorelik, ces accusations sont infondées puisqu'elle ne participera pas aux négociations concernant les produits de sa marque.

Pour l'instant, Ivanka Trump assume bien les fonctions d'ambassadrice non officielle des États-Unis en Chine, estime l'expert.

Pendant la visite du Président chinois Xi Jinping à Washington, Ivanka et Arabella, sa fille de 5 ans, ont assisté à la célébration du Nouvel An chinois à l'ambassade de Chine à Washington. Arabella, qui apprend le chinois presque depuis sa naissance, y a récité un poème et a chanté une chanson traditionnelle chinoise en présence de l'ambassadeur chinois Cui Tiankai. Cette vidéo a été diffusée par la télévision nationale chinoise et a circulé sur l'Internet, charmant le cœur des Chinois.

« De nombreux Américains sont persuadés qu'Ivanka et son mari Jared Kushner ont joué un grand rôle dans la préparation de la première rencontre de Xi Jinping avec Donald Trump », a conclu M.Korostikov.

