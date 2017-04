Deux étudiants et un soldat tués en marge de marches anti-Maduro au Venezuela

Au Venezuela, des violences ont éclaté en marge des manifestations contre le Président Nicolas Maduro, qui ont rassemblé au total des centaines de milliers de personnes, faisant ce mercredi trois morts, relatent les médias locaux.

Un sergent de la Garde nationale vénézuélienne a été tué par un tireur embusqué lors de « violentes manifestations » dans l'État de Miranda, près de la capitale, a déclaré le médiateur Tarek Saab sur Twitter.

Le Venezuela à feu et à sang. Deux étudiants tués.. Le silence pesant de JLM. — Serge Kovacs (@sergereporter) 20 avril 2017

Un étudiant de 18 ans, Carlos Moreno, qui allait jouer au football, a été pris dans une fusillade mercredi à Caracas, la capitale, et tué d'une balle dans la tête, ont rapporté des témoins.

À San Cristobal, près de la frontière colombienne, une étudiante a été tuée par des hommes à moto à la fin de la manifestation.

#Venezuela 🇻🇪 le père José Palmar à été blessé au cours des manifestations anti #Maduro dans la journée à #Caracas @PadreJosePalmar pic.twitter.com/V2tx8jPpf7 — Kit Xénon (@KitXenon) 20 avril 2017

« Nous étions à moto et ils nous suivaient, en tirant », a confié à Reuters l'ami de Paola Ramirez. « Je l'ai laissée dans une rue où elle allait retrouver sa sœur et je suis allé cacher la moto. J'ai entendu des tirs et quand je suis arrivé elle était à terre. J'ai essayé de la protéger », a-t-il ajouté, à ses côtés.

Venezuela: deux morts lors des manifestations des opposants à Maduro https://t.co/3hnN6gJKUN pic.twitter.com/A5n2DMPWVY — Un autre regard (@FilPolitique) 20 avril 2017

Le ministère public a annoncé que des enquêtes avaient été ouvertes sur les deux décès.

L'opposition a attribué les fusillades aux « colectivos », des partisans en armes du gouvernement fréquemment soupçonnés de confrontations lors des manifestations. Les « colectivos », qui se définissent comme des collectifs communautaires, sont perçus par l'opposition comme des milices paramilitaires affiliées au Parti socialiste au pouvoir.

#Venezuela 🇻🇪 les violences et la répression de la police nationale bolivarienne se poursuivent cette nuit aussi à San Antonio de los Altos pic.twitter.com/GfCpmUAuDI — Kit Xénon (@KitXenon) 20 avril 2017

