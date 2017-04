Attaque chimique à Idlib: un ex-officier de la CIA accuse Daech

© AFP 2017 Philipp Guelland Daech utilise du gaz moutarde contre les soldats US en Irak

Le fait que les combattants de Daech ont utilisé du gaz moutarde contre une base militaire en Irak indique que l'attaque chimique du 4 avril à Khan Cheikhoun a elle aussi été perpétrée par des terroristes, estime l'ex-officier de la CIA Philip Giraldi.

Auparavant, la chaîne CBS a annoncé que les combattants du groupe terroriste Daech avaient utilisé récemment du gaz moutarde contre une base militaire en Irak, où se trouvaient alors des conseillers américains et australiens. Six soldats américains ont été hospitalisés avec des problèmes respiratoires. En outre, au moins 25 soldats ont dû être soignés en toute urgence.

« Les déclarations de la Maison-Blanche selon lesquelles seul gouvernement syrien a pu utiliser des armes chimiques sont erronées », a déclaré à Sputnik Philip Giraldi.

Il a également noté que l'incident d'Idlib rappelait les attaques perpétrées auparavant par différents groupes terroristes.

© AFP 2017 Ammar al-Arbini Moscou: les terroristes utilisent du sarin et de l'ypérite en Syrie et en Irak

Des analystes américains indiquent également que l'utilisation de substances toxiques par Daech est largement connue.

© REUTERS/ Ammar Abdullah OIAC: du gaz sarin aurait été utilisé à Khan Cheikhoun

Mardi 4 avril, une frappe aérienne sur la ville de Khan Cheikhoun dans la province d'Idlib, en Syrie, a été suivie par l'intoxication aux produits chimiques de nombreux habitants.

Des sources locales proches de l'opposition font état de 80 morts et de 200 blessés et en imputent la responsabilité aux forces gouvernementales syriennes. Celles-ci rejettent ces accusations et expliquent que le bombardement aérien sur Khan Cheikhoun a touché un entrepôt d'armes chimiques de groupes terroristes, dont les agents actifs ont alors contaminé la population.

Les autorités russes demandent une enquête impartiale sur cette affaire avec l'implication de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). En l'absence d'une telle enquête, l'origine de l'intoxication aux produits chimiques des habitants de Khan Cheikhoun reste donc controversée.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »