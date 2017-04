Ingérence électorale russe: Mme Merkel "aurait-elle l'amabilité" de présenter ses preuves?

En vue des prochaines élections fédérales allemandes, le représentant permanent de la Russie à l'UE, Vladimir Tchijov, a demandé à la chancelière Angela Merkel de fournir la preuve que Moscou chercheraient à propager de fausses informations visant à influencer les résultats du scrutin.

« Je respecte son avis (de Mme Merkel, ndlr). Cependant, dispose-t-elle de preuves tangibles à cet égard? Et si oui, aurait-elle l'amabilité de nous les révéler? », a indiqué le diplomate dans une interview à la chaîne BBC.

Différents médias européens et américains ont accusé la Russie de s'immiscer dans les élections de plusieurs pays occidentaux sans pour autant fournir de preuves.

Tout au long de la course à la présidentielle aux États-Unis, les services spéciaux américains ont ouvertement accusé Moscou de tenter d'influencer le cours des élections, reconnaissant néanmoins que les hackers n'étaient pas parvenus à accéder aux systèmes électoraux américains. Par la suite, la Maison-Blanche a reconnu ne pas avoir détecté d'attaques de hackers le jour de l'élection.

Moscou a nié les accusations, les qualifiant d'infondées. Le président Donald Trump a promis que les autorités procéderaient à une nouvelle enquête sur ce sujet. Le comité sur le renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis s'en occupe parallèlement.

