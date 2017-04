ExxonMobil veut chercher du pétrole en Russie malgré les sanctions

© AFP 2017 ERIC PIERMONT La société Exxon Mobil ouvre la voie vers la levée des sanctions antirusses

ExxonMobil a demandé au ministère américain des Finances de faire exception en sa faveur au régime de sanctions imposées par les États-Unis à la Russie. Le géant pétrolier souhaite en effet se lancer dans la prospection et l'exploitation du pétrole russe en mer Noire, selon le Wall Street Journal

Dans cette optique, la société envisage notamment de s'associer à la société russe Rosneft, précise le média, ajoutant que la requête fera objet d'une étude détaillée au Congrès.

Le quotidien américain affirme toutefois ne pas savoir si la demande a été déposée avant ou après la nomination de Rex Tillerson au poste du secrétaire d'État et rappelle que M. Tillerson s'est engagé pour deux ans à ne pas prendre de décisions concernant le sort d'ExxonMobil.

La société pétrolière a conclu en 2011 un accord de coopération avec Rosneft, prévoyant l'exploitation d'hydrocarbures en mer Noire. En septembre 2014, les deux pétroliers ont ouvert le gisement de pétrole et de gaz Pobeda, situé en mer de Kara. Cependant, à cause des sanctions américaines, Exxon Mobil a été contrainte de suspendre les projets communs avec Rosneft.

