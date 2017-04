Gouvernement syrien: près de la base russe nos avions seront mieux protégés

Suite à l'attaque américaine contre la base aérienne syrienne de Shayrat, le gouvernement du pays a pris la décision de déplacer ses chasseurs vers la base aérienne russe de Hmeimim qui se trouve dans la province de Lattaquié.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Les frappes US en Syrie laissent les mains libres aux terroristes, selon Medvedev

Selon le communiqué officiel, le gouvernement syrien estime que cette mesure poussera les États-Unis et la coalition qu'ils dirigent à s'abstenir de frappes sur la base russe.

« Ainsi Bachar el-Assad cherche la protection du Kremlin », a commenté ce pas un journaliste de CNN.

Auparavant, le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov avait déclaré que les systèmes antiaériens russes protégeaient 24 heures sur 24 la base navale de Tartous et l'aérodrome de Hmeimim.

Dans la nuit du 6 au 7 avril, les États-Unis ont lancé 59 missiles de croisière Tomahawk sur la base aérienne syrienne de Shayrat, indiquant agir en représailles à l'attaque chimique de Khan Cheikhoun. Selon Damas, l'attaque a fait dix victimes parmi les militaires et neuf morts parmi les civils, causant également d'importantes destructions sur le site.

Aucune preuve de la présence de substances toxiques sur la base de Shayrat n'a cependant été présentée à la communauté internationale.

