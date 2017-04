Match de volley sur un polygone nucléaire: que cherche à dire Pyongyang?

De toute évidence, les préparatifs d'un essai nucléaire sur le polygone de Punggye-ri, dans le nord de la Corée du Nord, sont mis en sommeil, annonce le portail 38 North se référant à des photos prises le 16 avril depuis l'espace.



On voit sur les photos que l'eau n'est plus pompée du silo hébergeant une charge nucléaire. Les véhicules et les remorques qui se trouvaient à proximité du silo ont disparu.

Le polygone a récemment accueilli des matchs de volley-ball, on voit même un filet de volley-ball tendu près du poste central de commandement.

Les analystes notent que les dirigeants nord-coréens connaissent les heures de passage de satellites de reconnaissance au-dessus du polygone. Ce qui fait penser à un signal cherchant à signifier que le polygone a été mis en sommeil.

Dans le même temps, les experts estiment qu'un test peut être effectué à tout moment, une fois l'ordre ad hoc des dirigeants nord-coréens reçu.

La situation est si tendue sur la péninsule de Corée que les politiciens et les experts évoquent de plus en plus sérieusement l'éventualité d'une guerre nucléaire.

Parmi les arguments en faveur de ce scénario: les essais de missiles par la Corée du Nord, le défilé militaire à Pyongyang, la déclaration du dirigeant nord-coréen se disant prêt à une telle guerre, les discussions à Washington concernant une frappe préventive ou encore l'arrivée des destroyers américains à proximité immédiate de la péninsule.

Le nouveau cycle de détérioration de la situation autour de la Corée du Nord a été provoqué par la frappe aérienne des USA contre une base militaire syrienne. Le Président Donald Trump s'est montré enclin à agir fermement: il a affirmé être las des bravades nucléaires nord-coréennes et a souligné qu'une frappe préventive contre la Corée du Nord était envisageable.

© Sputnik. «La guerre? Quelle guerre?»

