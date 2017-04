Un militaire russe tué en Syrie lors d'une tentative de stopper une percée terroriste

Un conseiller militaire russe a été tué en Syrie lors d'une attaque terroriste contre une garnison de l'armée gouvernementale syrienne, a annoncé jeudi le ministère russe de la Défense.

« Le conseiller militaire russe, Sergueï Bordov, a trouvé la mort en Syrie lors d'une attaque de terroristes contre une garnison des troupes gouvernementales. Le militaire faisait partie d'un groupe de conseillers miltiaires et était chargé de former une unité de l'armée syrienne », a indiqué le ministère dans un communiqué.

© AFP 2017 BARAA AL-HALABI Un militaire russe tué en Syrie

L'officier a organisé les efforts des militaires syriens pour empêcher les assaillants de pénétrer dans le quartier résidentiel.

« Pendant le combat, l'officier a été mortellement blessé. Le commandement a décidé de le décorer à titre posthume », a ajouté le ministère.

Par ailleurs, le ministère a noté que les rumeurs relayées par des médias britanniques, selon lesquelles deux militaires russes auraient été tués en Syrie, étaient une intox.

« Les rumeurs diffusées par l'agence Reuters sur la mort de deux militaires russes en Syrie sont une nouvelle désinformation qui n'a rien à voir avec la réalité », lit-on dans le communiqué.

