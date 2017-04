Poutine de nouveau parmi les personnes les plus influentes du monde

Conformément à la tradition, l'hebdomadaire Time a choisi les 100 personnes les plus influentes de l'année 2017. Le journal les a classées en cinq catégories dont « pionnier », « artistes », « leaders », « titans » et « icônes ».

© Sputnik. Michail Kléméntiev Poutine a déclaré qui déterminerait son successeur

Le Président russe Vladimir Poutine est dans la catégorie « leaders » qui comprend aussi des dirigeants tels que le Président américain Donald Trump, le chef d'État chinois Xi Jinping, le Président turc Recep Tayyip Erdogan, la première ministre britannique Theresa May, le Président philippin Rodrigo Duterte et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Il est à noter que les personnalités ne sont pas classées.Pour chaque personne qui figure dans la liste, une petite note a été écrite. C'est ex-dirigeant de l'Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev qui a écrit sur Vladimir Poutine.

« Le président Vladimir Poutine a réussi à stabiliser la situation, à préserver l'État russe et à renforcer sa position économique. […] Je suis convaincu que la Russie ne peut réussir que par la démocratie. Elle est prête pour la compétition politique, un véritable système multipartite, des élections justes et la rotation systématique du gouvernement. Ce sont les choses qui doivent définir le rôle et les responsabilités du Président », a-t-il souligné.

