Assad: Damas intéressé par des achats d’armes russes

La Syrie mène des négociations avec la Russie sur l'achat d'armes, y compris des systèmes de défense antiaérienne, a déclaré dans une interview à Sputnik le président syrien Bachar el-Assad.

« Nous avons besoin d'un plus grand nombre d'armements sur fond de guerre », a-t-il indiqué, ajoutant que Damas manifestait un intérêt pour les systèmes russe de défense antiaérienne de dernière génération.

Selon président syrien, la Russie considère les livraisons d'armes en Syrie comme une possibilité de protéger ses citoyens ainsi que les habitants des autres pays contre le terrorisme.

Prié par les journalistes de confirmer les propos tenus par Bachar al-Assad, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a refusé de commenter ces informations.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »