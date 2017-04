Moscou prêt à participer au projet de coalition antiterroriste proposé par Fillon

La Russie partage l'opinion de François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle française, sur la nécessité de créer une coalition antiterroriste internationale, a déclaré vendredi Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.

© AFP 2017 Patrick Kovarik «De Washington à Moscou»: Fillon veut une grande coalition contre le terrorisme

« Cela correspond en grande partie à la position de Moscou. Je viens d'apprendre que les membres du Conseil de sécurité russe, réunis vendredi, ont souligné que la coopération internationale était le seul moyen de combattre efficacement le terrorisme », a indiqué M. Peskov devant les journalistes.

Se prononçant après l'attentat du 20 avril visant des policiers à Paris, François Fillon a déclaré que la construction d'une coalition internationale avec la participation de la Russie et des États-Unis, serait la priorité de son mandat s'il est élu.

François Fillon avait déjà estimé le 4 avril, lors du premier grand débat réunissant les 11 candidats en lice, que la France pouvait initier la création d'une alliance avec la participation de la Russie et des États-Unis, qui luttera contre les islamistes radicaux et notamment contre le groupe terroriste Daech.

