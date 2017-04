Ambassadeur syrien en Russie: votre pays a empêché le projet de démantèlement de la Syrie

Le droit de veto russe à l'Onu continue à jouer le rôle principal dans le règlement du conflit syrien, a déclaré l'ambassadeur de Syrie en Russie, Riyad Haddad.

« En employant à plusieurs reprises son droit de veto, la Russie a empêché le projet de démantèlement de l'État syrien et l'utilisation du Conseil de sécurité de l'Onu comme tribune pour une ingérence dans les affaires des États souverains » a indiqué l'ambassadeur lors d'une table ronde au Conseil de la Fédération le vendredi 21 avril à Moscou.

Selon lui, la réconciliation nationale en Syrie serait impossible sans l'aide de la Russie.

« Les relations russo-syriennes deviennent de plus en plus profondes. La solidité de ces relations a un impact positif sur nos pays et sur la sécurité et la stabilité internationale, régionale et intérieure », a ajouté le diplomate syrien.

