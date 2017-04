Terrorisme: le nombre de personnes fichées en Belgique augmente de 907%!

Le nombre de personnes soupçonnées de liens avec le terrorisme a atteint en 2017 un chiffre énorme: 18 884 en 2017 contre 1 875 en 2010, a annoncé Jan Jambon, ministre belge de l'Intérieur, cité par La Dernière Heure et RTL. Soit une augmentation de 907 % en 7 ans!

« Ces faits ne reprennent que des incriminations liées au terrorisme », précise Jan Jambon, ministre de l'Intérieur, qui a fourni lui-même ces données à Jean-Jacques Flahaux (MR), député fédéral et membre de la commission Intérieur.

Sur ces 18 884 cas, 2 248 sont enregistrés dans la banque de données de la police pour comportement en lien avec une radicalisation violente.

Les lois sur le terrorisme ont été revues dans le sillage des attentats de Paris et de Bruxelles, les faits punis par la loi ayant été élargis.

