S-400: la Turquie fait le point sur les négociations avec la Russie

La Turquie et la Russie sont dans la phase finale de leurs négociations sur les systèmes de défense antiaérienne S-400, a annoncé le ministre turc de la Défense Fikri Isik aux journalistes.

© Sputnik. Sergueï Malgavko La Russie et la Turquie mènent des manœuvres conjointes en mer Noire

Selon lui, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) doit faire preuve de compréhension à cet égard.

« Il est évident que la Turquie a besoin d'un système de la défense anti-aérienne. Cependant, les pays de l'Otan ne nous ont pas présenté de proposition économiquement efficace et ne veulent pas partager les technologies avec nous. Nous sommes conscients que nous ne pourrons pas intégrer les S-400 dans le système antiaérien de l'Otan et l'Alliance ne le demande pas », a déclaré M. Isik.

Auparavant, les représentants des autorités russes et turques avaient plusieurs fois évoqué la tenue de négociations entre Moscou et Ankara sur les livraisons de S-400. Selon le chef de la corporation russe Rostec Sergueï Tchemezov, la Turquie est prête à acheter des S-400 si la Russie accorde un crédit, sujet qui fait l'objet des négociations avec le ministère russe des Finances.

Le ministre turc de la Défense a lui aussi plusieurs fois évoqué le sujet : des commentaires sur les négociations russo-turques autour des S-400 ont été réalisés en mars et en avril.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».