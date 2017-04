Trump est au courant du vol des bombardiers russes près de l’Alaska

En répondant à la question de savoir si le Président américain Donald Trump suivait le vol des bombardiers russes près de l'Alaska, le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer a signalé que le chef d'État était au courant.

M. Spicer a également indiqué qu'il ne s'agit pas d'une situation inhabituelle.

« Nous effectuons également des patrouilles dans l'espace international. Cela est conforme aux règles internationales », a-t-il ajouté.

Deux bombardiers stratégiques Tupolev Tu-95MS ont effectué lundi un vol d'entraînement au large de l'Alaska, sous la surveillance de deux chasseurs américains F-22 et d'un avion de reconnaissance Boeing E-3 Sentry, communément appelé AWACS. Les bombardiers russes, qui se sont approchés à une cinquantaine de kilomètres de l'île de Kodiak, ont volé en compagnie des avions américains pendant 12 minutes, d'après la chaîne Fox News qui se réfère à des sources au sein du Pentagone. Il s'agit de la première apparition de Tu-95 russes au large de l'Alaska depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump.

Le ministère russe de la Défense a annoncé que les vols des Forces aérospatiales russes étaient réalisés dans le strict respect des règles internationales pour l'utilisation de l'espace aérien et des eaux internationales et ne violaient aucune frontière.

