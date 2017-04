La Syrie aspire à la paix, malgré l’agressivité des pays voisins

Malgré le fait que la Syrie aspire en premier lieu à la paix, certain pays de la région continuent leur politique agressive envers elle, a constaté l'ambassadeur de Syrie en Russie, Riyad Haddad.

« En ce qui concerne nos relations avec les pays voisins, nous sommes un État pacifique, et nous n'avons pas l'intention de mener des agressions contre qui que ce soit » , a déclaré l'ambassadeur lors d'une table ronde au Conseil de la Fédération le vendredi 21 avril à Moscou.

© Sputnik. Maxim Blinov Ambassadeur syrien en Russie: votre pays a empêché le projet de démantèlement de la Syrie

Dans le même temps, il a énuméré les pays qui ne partagent pas ce point de vue pacifique.

« Mais il y a certains pays voisins comme la Turquie et la Jordanie qui sont hostiles à l'égard de mon pays. D'autre pays comme l'Arabie saoudite et le Qatar doivent changer leur politique envers la Syrie », a-t-il ajouté.

Le conflit armé en Syrie dure depuis mars 2011 et a fait selon l'Onu plus de 300 000 morts. Pourtant, dans une récente interview à Sputnik, le Président syrien Bachar el-Assad a souligné que les données de l'Onu n'étaient pas exactes, l'organisation ne disposant pas de moyens appropriés pour décompter le nombre de victimes en Syrie. Il a également indiqué que l'Occident surestimait délibérément le nombre de victimes du conflit pour l'invoquer comme un « prétexte humanitaire » permettant d'envahir le pays.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »